Ришарлисон получил травму перед 1/4 финала ЧМ, но отыграл 84 минуты. Форвард «Тоттенхэма» может пропустить больше месяца

Ришарлисон получил травму во время .

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной повредил подколенное сухожилие на разминке перед матчем 1/4 финала ЧМ-2022 против сборной Хорватии (1:1, по пенальти – 2:4). Несмотря на это, Ришарлисон провел на поле 84 минуты, прежде чем был заменен.

Нападающий вернулся в расположение на неделю раньше запланированного срока, чтобы пройти медицинское обследование. В клубе опасаются, что Ришарлисон может пропустить не менее месяца.

Ришарлисон забил 3 гола в 4 матчах на чемпионате мира.

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