Ришарлисон о вылете Бразилии с ЧМ: «Рана останется открытой навсегда. Не могу спать. Так, черт возьми, больно»

Ришарлисон обратился к болельщикам после вылета Бразилии с .

покинула турнир на стадии 1/4 финала, уступив Хорватии в серии пенальти (1:1, по пен. 2:4).

«Написать этот текст мне было сложнее всего в жизни. Этот день все еще со мной. Я не могу спать. Так, черт возьми, больно от того, что случилось. Эта рана останется открытой навсегда, потому что все мы знаем, какими были наши шансы на этот трофей.

И лучше не станет, если я обращусь к вам с маленькой речью и расскажу, что мы делали все, отдавали все, и это часть спорта... Это действительно так. Но ощущается это так, словно мы потеряли кого-то близкого. От нас словно оторвали что-то. Мне и моим друзьям придется с этим жить, и некоторые из них (или многие) больше не получат такой шанс.

Пришло время зализывать раны, извиняться перед вами и приводить мысли в порядок. Футбол, который дал мне все и много раз спас мне жизнь, нанес мне сильнейший удар из всех, что я когда-либо получал.

Спасибо вам за поддержку. Если во всем этом и есть какой-то смысл, так это увидеть, как вы, ребята, снова радуетесь все вместе!» – написал нападающий сборной Бразилии и .

Меня восхищают не только голы Ришарлисона. Как он пашет на команду!

Ришарлисон – реальный герой Бразилии. Он поддерживает женщин, пострадавших от насилия, оплачивает операции, усыновил ягуара

«Если он нажмет на курок, все закончится». Чего мы не знаем о Ришарлисоне, который забивает на ЧМ через себя

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ