Президента «Рубина» из Ялты арестовали на 8 суток. Его обвиняют в организации незаконного шествия фанатов

Президент ялтинского «Рубина» Сергей Гардок арестован на 8 суток.

В пресс-службе Центрального райсуда города Симферополь сообщили, что его обвиняют в организации незаконного шествия с участием болельщиков после поражения клуба в финале Кубка Крымского футбольного союза. «Рубин» проиграл «ТСК-Таврии» (3:5) 30 ноября.

«Суд города Симферополя вынес решение о наказании в виде административного ареста президенту футбольного клуба «Рубин Ялта» Сергею Гардоку за участие в акции болельщиков команды.

30 ноября, по пути в Ялту после возвращения с финала кубка Крымского футбольного союза, болельщики устроили пиро-шоу в поддержку команде, уступившей в финале. Желание поддержать команду было вызвано реакцией на скандальное судейство матча, которое происходит в Крыму с завидной регулярностью последние годы.

Через несколько часов автобус с болельщиками был задержан, и 47 человек доставлены в отделение полиции Симферополя, где находились в итоге более суток без еды и медикаментов.

Посчитав такие меры по отношению к болельщикам чрезмерными, президент клуба прибыл в отделение полиции для выяснения обстоятельств и с горячим питанием для задержанных. В тот же вечер президент клуба был арестован, а сегодня его дело рассмотрено в суде.

Отдельно хотим обратить внимание, что к болельщикам футбольного клуба , празднующим победу и устроившим фаер-шоу в центре Симферополя сразу же после финального матча 30 ноября, никаких мер применено не было.

Связываем такое резко противоположное отношение к болельщикам и руководителю клуба с оказанием давления на команду «Рубин Ялта» в связи с перспективой ее участия во Футбольной национальной лиги со следующего сезона», – сообщила пресс-служба клуба «Спорт-Экспрессу».

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