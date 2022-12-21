Министр спорта ЛНР об интеграции в чемпионат России: «Сыграть плохо не имеем права, но команды разукомплектованы, тренировочный процесс на щебенке организован быть не может»

В ЛНР прокомментировали процесс присоединения местных клубов к системе чемпионата России.

– Как обстоит ситуация с интеграцией клубов из Луганска в чемпионат России?

– В рамках обсуждения рабочей группы. Сейчас обсуждается формат, в каком составе и на какой ступени они могут участвовать. Учитывая, что была вынужденная эвакуация граждан в период активной фазы боевых действий, некоторые команды разукомплектованы.

Участие и подготовка – это вопрос, который находится в рабочей группе на стадии обсуждения, как это можно сделать. А в республике это обсуждается на уровне того, кем и на какой базе это можно сделать.

Тренировочный процесс не может же быть организован на щебенке. Есть поля, их немного. Ребята занимаются. Пытаемся доукомплектовать команды.

– Ваша главная цель – сделать так, чтобы клубы из Луганска играли в чемпионате России?

– Главная наша задача – сделать так, чтобы команды были конкурентоспособны на всех соревнованиях в России. В этом году исполнилось 50 лет с того момента, как « » стала чемпионом СССР. Это определенная традиция. Сыграть плохо мы просто не имеем права, – сказал министр культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики Дмитрий Сидоров.