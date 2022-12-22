Анзор Кавазашвили: «Европа – дикие гномы, проститутки, звери! У нас есть таблица Менделеева, есть все – можно спокойно уходить в азиатский футбол»

Анзор Кавазашвили резко высказался о возможном переходе в Азию.

«Если бы вас били по заднице каждый день с утра до вечера, что бы вы делали? Правильное решение – не приходить в это место на следующий день. Это корректное действие, не надо больше ходить к ним.

Я вот не пойму, когда такое было, чтобы русских считали галимой нацией? Европейцы пугают своих детей, говоря про наш народ. Это полное безобразие!

Это все последствие ненормальной европейской политики. Мы разве должны к ним лезть, стоять на коленях и креститься перед ними? Мы никогда не будем молиться перед этими людьми.

Россия – гордая страна, мы – страна возможностей! Европа – дикие неуправляемые гномы, проститутки, звери! Об этом говорят их законы, которые они принимают у себя дома.

Бог создал Адама и Еву, а европейцы пытаются переродиться. Они хотят нас уничтожить, лишить права торговли и общения, но мы этого не позволяем, доказывая, какой мы сильнейший народ с богатой землей.

У нас есть таблица Менделеева, есть все! Они это никак не переживут, а мы будем жить и трудиться! РФС можно спокойно уходить в азиатский футбол.

Мы найдем свое место в мировом футболе – какая разница, где играть? Давайте перейдем в Азию. Мы будем показывать хорошие результаты и в других конфедерациях. Хоть в Европе и более сильные команды, но мы не пропадем!» – сказал бывший голкипер «Спартака» и экс-член комитета по этике.

Анзор Кавазашвили: «Поляков мы бы поимели и попали на ЧМ-2022. Но нельзя сказать, что без России турнир – говно»

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