В Катаре прошла церемония закрытия ЧМ-2022

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 музыка стадион Лусаил Футбол

В Катаре состоялась официальная церемония закрытия ЧМ-2022.

Торжественное мероприятие прошло на стадионе «Лусаил» перед финальный матчем АргентинаФранция.

На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахад Аль-Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала ЧМ-2022. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

 

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Molly Darlington, Dylan Martinez

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