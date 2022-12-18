В Катаре прошла церемония закрытия ЧМ-2022

В Катаре состоялась официальная церемония закрытия ЧМ-2022.

Торжественное мероприятие прошло на стадионе «Лусаил» перед финальный матчем – .

На церемонии выступил южнокорейский певец и участник группы BTS Чонгук и катарский певец Фахад Аль-Кубаиси. Они исполнили композицию Dreamers.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию финала . Начало – в 18:00 по московскому времени.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Molly Darlington, Dylan Martinez

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