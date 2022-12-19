В Катаре задержали участников Pussy Riot. Они хотели выбежать на поле во время финала ЧМ-2022 в знак протеста

Участников Pussy Riot, которые хотели выбежать на поле во время финала ЧМ-2022, задержали.

По данным Reuters, были задержаны два участника Pussy Riot – Петр Верзилов (внесен в реестр СМИ-иноагентов) и Ника Никульшина (также признана СМИ-иноагентом).

Активисты планировали выбежать на поле в знак протеста против ситуации на Украине, притеснения женщин в Иране, а также в поддержку Алексея Навального (признан иноагентом). Верзилова и Никульшину задержали перед тем, как они попытались выбежать на поле.

В финале сборная выиграла у (3:3, по пен. 4:2).

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ