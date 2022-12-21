Миллер и Медведев проведут переговоры с «Палмейрас» и «Коринтианс» по Клаудиньо и Алберто (Lance)

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«Зенит» может провести переговоры о трансфере Юри Алберто и Клаудиньо.

Как сообщает Lance, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер находится в Бразилии, где также ожидают и генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

Они должны провести переговоры с «Коринтианс», которые хотят выкупить Юри Алберто, выступающего за бразильский клуб на правах аренды. «Зенит» планирует отбить 25 млн евро, которые были потрачены на бразильского нападающего, и не хочет, чтобы хавбек Густаво Мантуан и вратарь Иван, выступающие за сине-бело-голубых на правах аренды, были частью сделки.

Также планируются переговоры с «Палмейрас», которые заинтересованы в трансфере Клаудиньо. Сообщается, что российский клуб устроит сумма в 15-17 млн евро. Контракт полузащитника с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года.

Александр Медведев прокомментировал интерес бразильского клуба к Клаудиньо так: «Информация о желании «Палмейрас» приобрести Клаудиньо – фэйк».

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