«Коринтианс» хотят выкупить Алберто у «Зенита», включив в сделку Мантуана и Ивана

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«Коринтианс» по-прежнему намерены выкупить Юри Алберто, чьи права принадлежат «Зениту».

Ради 21-летнего форварда клуб из Сан-Паулу готов включить в сделку хавбека Густаво Мантуана и вратаря Ивана, выступающих за сине-бело-голубых на правах аренды.

Таким образом «Коринтианс» рассчитывают покрыть от 15 до 20 млн евро трансфера Алберто, который оценивается в 25 млн.

Кроме того, еще одним участником обмена может стать 22-летний полузащитник «Коринтианс» Адсон Феррейра.

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