«Коринтианс» хотят выкупить Алберто у «Зенита», включив в сделку Мантуана и Ивана

«Коринтианс» по-прежнему намерены выкупить , чьи права принадлежат « ».

Ради 21-летнего форварда клуб из Сан-Паулу готов включить в сделку хавбека и вратаря Ивана, выступающих за сине-бело-голубых на правах аренды.

Таким образом «Коринтианс» рассчитывают покрыть от 15 до 20 млн евро трансфера Алберто, который оценивается в 25 млн.

Кроме того, еще одним участником обмена может стать 22-летний полузащитник « » .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ