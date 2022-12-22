«Не верю, что Роналду станет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Это абсурд». Экс-вице-президент Португальской федерации о форварде и «Аль-Насре»

вряд ли будет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

Ранее сообщалось, что Роналду в случае перехода в «Аль-Наср» может стать послом заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта на проведение . Португалия совместно с Испанией и Украиной также претендуют на проведение турнира.

«Считаю крайне спекулятивным связывать Роналду с конкурентами Португалии. Мне это кажется абсурдным, и мне не хочется в это верить.

По сути, это сулит Роналду проблемы с репутацией в Португалии, когда мнения в обществе и без того разделились. Это уменьшило бы количество его поклонников в Португалии, а их очень много.

Я не верю, что он станет послом какой-либо заявки», – сказал бывший вице-президент Португальской футбольной федерации в интервью Radio Renascença.