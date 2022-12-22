Джейми Каррагер: «Роналду всегда был таким, но раньше стоил того, чтобы повозиться с ним. Когда возни больше, чем пользы, пора уходить»
Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер оценил поведение форварда Криштиану Роналду.
«Роналду не изменился, он всегда был таким, и всем это было известно. Но раньше он стоил того, чтобы с ним повозиться.
И в футболе все так и устроено. Когда тренер принимает решение, он думает, может ли он мириться с последствиями.
Речь не о том, чтобы не рубить сук, на котором сидишь, а о том, что дело доходит до такой стадии, когда хлопот становится слишком много.
А ведь каждый тренер хочет от игрока одного: побольше пользы, поменьше возни. Вот и все. Когда же перекос идет в сторону возни, пора уходить», – сказал Каррагер в подкасте The Diary of a CEO.
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