Девушка Роналду о своем образе в СМИ: «Если бы я читала все, что обо мне пишут, тоже бы себя не любила»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу светская хроника девушки и спорт Джорджина Родригес Футбол

Джорджина Родригес высказалась о своем образе в СМИ.

«Я часто говорю своим друзьям: «Как вам повезло, что у вас все спокойно».

Но признаю, что если бы я была кем-то другим и читала все, что обо мне публикуют, я бы тоже себя не любила. Но ведь это не я!» – заявила девушка Криштиану Роналду.

Джорджина о Роналду: «Я девушка лучшего игрока мира. Мы влюбились с первого взгляда, никогда не видела такого красивого мужчину»

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