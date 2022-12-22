Девушка Роналду о своем образе в СМИ: «Если бы я читала все, что обо мне пишут, тоже бы себя не любила»
Джорджина Родригес высказалась о своем образе в СМИ.
«Я часто говорю своим друзьям: «Как вам повезло, что у вас все спокойно».
Но признаю, что если бы я была кем-то другим и читала все, что обо мне публикуют, я бы тоже себя не любила. Но ведь это не я!» – заявила девушка Криштиану Роналду.
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