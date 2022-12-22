Лапорта о «Барселоне»: «Летние рычаги помогли создать более конкурентоспособную команду. Мы восстанавливаем престиж и вес в мире футбола»

высказался об экономическом положении «Барселоны».

«Казначейство находилось в очень сложной ситуации. Нам пришлось просить 600 миллионов на реструктуризацию долга.

Теперь наши долги под контролем, а собственный капитал в плюсе, что очень важно. Мы корректируем зарплатную ведомость. Мы на правильном пути.

Рычаги, активированные летом, помогли нам создать более конкурентоспособную команду. Мы возвращаем себе престиж и вес в футбольном мире.

У нас очень четкая позиция относительно Суперлиги. Мы на верном пути, но еще не сделали всего, что должны сделать», – сказал президент «Барселоны».

Лапорта о трансферах: «Барса» ничего не будет делать зимой. Летом, используя рычаги, мы хорошо поработали»

«Барселона» дергает за «экономические рычаги»: что это такое и сколько принесло денег?