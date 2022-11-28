Лапорта о трансферах: «Барса» ничего не будет делать зимой. Летом, используя рычаги, мы хорошо поработали»

сказал, что не будет активной на трансферном рынке зимой.

«Сейчас к нам применяется правило 1/1 (можно тратить каждый заработанный евро– Sports.ru), а летом мы вернемся к правилу 1/4 (финансовое ограничение, согласно которому клуб Ла Лиги, превысивший свой лимит зарплаты, может потратить только 1 евро из 4 сэкономленных – Sports.ru).

Если нам нужно кого-то подписать, то лучше сделать это зимой. Но у нас очень конкурентоспособный состав. От «Барселоны» на чемпионат мира поехало больше всего игроков (17 – прим. Sports.ru). Это показывает, что мы хорошо работаем. Кроме того, это очевидное доказательство того, что Хави делает отличную работу.

Мы не собираемся ничего делать в январе, если не будет непредвиденных обстоятельств, которые нам придется решать. Сейчас нам не нужны новички, потому что летом мы хорошо поработали, используя рычаги. Благодаря этому мы создали конкурентоспособную команду. Мы довольны результатами этого сезона, несмотря на неудачу в Лиге чемпионов.

Кроме того, не облегчает наше положение, а лишь делает правила все более и более строгими. Если бы они были так одержимы правилами фэйр-плей на протяжении долгого времени, то сейчас «Барса» не была бы в таком состоянии. Надеюсь, гибкость в этом вопросе возобладает», – сказал президент «Барселоны».