«Барса» о встрече Лапорты и Переса по Суперлиге: «Продолжаем работать над реформой футбола. Ведется диалог с клубами из 10 стран» 

«Барселона» выпустила заявление по поводу Суперлиги.

«Президенты «Барселоны» и «Реала» и Флорентино Перес, а также Бернд Райхарт, генеральный директор A22 Sport, организатора , встретились в пятницу в , чтобы продолжить поиск новых путей реформирования европейского футбола.

Встреча состоялась в рамках конференции «Новый экономический форум», в которой принимал участие генеральный директор A22 Sport Бернд Райхарт.

По окончании встречи A22 Sports опубликовала короткое заявление в твиттере: «Мы продолжаем работать над реформой европейского футбола, чтобы повысить конкурентоспособность, устойчивость и эффективность.

Мы ведем диалог со многими клубами из 10 разных стран, которые разделяют наше мнение о проблемах, стоящих перед спортом. Стоять на месте нельзя», – говорится в сообщении на сайте «Барселоны».

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