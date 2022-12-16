«Барса» о встрече Лапорты и Переса по Суперлиге: «Продолжаем работать над реформой футбола. Ведется диалог с клубами из 10 стран»
«Барселона» выпустила заявление по поводу Суперлиги.
«Президенты «Барселоны» и «Реала» Жоан Лапорта и Флорентино Перес, а также Бернд Райхарт, генеральный директор A22 Sport, организатора Суперлиги, встретились в пятницу в Мадриде, чтобы продолжить поиск новых путей реформирования европейского футбола.
Встреча состоялась в рамках конференции «Новый экономический форум», в которой принимал участие генеральный директор A22 Sport Бернд Райхарт.
По окончании встречи A22 Sports опубликовала короткое заявление в твиттере: «Мы продолжаем работать над реформой европейского футбола, чтобы повысить конкурентоспособность, устойчивость и эффективность.
Мы ведем диалог со многими клубами из 10 разных стран, которые разделяют наше мнение о проблемах, стоящих перед спортом. Стоять на месте нельзя», – говорится в сообщении на сайте «Барселоны».
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии