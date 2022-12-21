Тен Хаг о стиле «МЮ»: «Стремимся доминировать, движемся в верном направлении. Но многое можно улучшить – с «Сити» у нас были проблемы»

Эрик тен Хаг рассказал, что « » стремится к доминирующему стилю игры.

«В течение шести недель игроки находились в другой обстановке, играя в другом стиле, и теперь им нужно вернуться к нашим правилам и принципам. Все игроки должны быть на одной волне.

На прошедшем чемпионате мира многие сборные играли пассивно, выжидая и отдавая инициативу. В игре против « » это стало для нас серьезной проблемой. Мы стремимся доминировать и владеть инициативой, но мы играли по-другому.

Мы движемся в верном направлении, но многое по-прежнему можно улучшить. Это означает соблюдение высоких стандартов. Я всегда говорю, что удовлетворенность собой приводит к лени. Будучи слишком довольными собой, этим стандартам сложнее соответствовать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Первый матч после перерыва «МЮ» сыграет уже 21 декабря в Кубке английской лиги против « ». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.