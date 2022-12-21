Тен Хаг о стиле «МЮ»: «Стремимся доминировать, движемся в верном направлении. Но многое можно улучшить – с «Сити» у нас были проблемы»
Эрик тен Хаг рассказал, что «Манчестер Юнайтед» стремится к доминирующему стилю игры.
«В течение шести недель игроки находились в другой обстановке, играя в другом стиле, и теперь им нужно вернуться к нашим правилам и принципам. Все игроки должны быть на одной волне.
На прошедшем чемпионате мира многие сборные играли пассивно, выжидая и отдавая инициативу. В игре против «Манчестер Сити» это стало для нас серьезной проблемой. Мы стремимся доминировать и владеть инициативой, но мы играли по-другому.
Мы движемся в верном направлении, но многое по-прежнему можно улучшить. Это означает соблюдение высоких стандартов. Я всегда говорю, что удовлетворенность собой приводит к лени. Будучи слишком довольными собой, этим стандартам сложнее соответствовать», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Первый матч после перерыва «МЮ» сыграет уже 21 декабря в Кубке английской лиги против «Бернли». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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