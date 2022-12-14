Бышовец – Родниной: «3,5 минуты выступления на льду и 120 минут на жаре в 30 градусов. Неэтично сравнивать»

Анатолий Бышовец оценил мнение о том, что в РФ главные виды спорта – фигурное катание и хоккей.

«Позиция Родниной, с которой я знаком, имеет место. С одним условием: фигурное катание – это турниры, которые проходят несколько раз в год, а футбол – три матча в неделю. Что такое три с половиной минуты выступления? Я женат на фигуристке и знаком с Родниной. Это разные виды спорта.

По травматизму футбол находится на первом месте. Собирает футбол не 10 000 зрителей, а по 30 000, 50 000.

Что касается сравнительных характеристик нашего футбола с зарубежным, здесь есть справедливость – количество матчей. У нас оно меньше, чем за рубежом. По популярности это несравнимо. Если мы говорим о фигурном катании, то у нас преимущество есть – это коньки и зима. Фигурное катание – национальный вид спорта.

Я могу простить девочкам, которые сравнивают зарплаты футболистов и фигуристов, но вообще это несравнимые вещи. Фигурное катание становится более детским видом спорта – выступающим по 14-16 лет.

Я с удовольствием могу говорить о Родниной. Она великий чемпион. Тем не менее надо понимать разницу. 3,5 минуты выступления на льду и 120 минут на жаре в 30 градусов. Средний пульс 180. Это неэтично сравнивать. 4 миллиарда человек смотрят чемпионат мира, чемпионат Европы. Аудитория несравнима.

Фигурное катание – это тренировка заученных элементов программы. Да, у нас талантливые девочки, про Тутберидзе ничего не могу сказать. К Родниной отношусь с пиететом. Роднина – показатель отношения к стране и отношения к делу», – сказал заслуженный тренер СССР.

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