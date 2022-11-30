Гаджиев о словах Родниной о закрытии клубов: «Она, наверное, не знает, что в блокадном Ленинграде играли в футбол»

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Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Ирины Родниной о российских футбольных клубах.

Бывшая фигуристка и депутат Государственной думы Роднина ранее заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«Она просто не в курсе, что у нас на последней игре «Зенита» побывало 50 тысяч зрителей. На фигурном катании ты соберешь такое количество зрителей?

Она, наверное, не знает, что в блокадном Ленинграде играли в футбол, в Киеве тоже, когда город был оккупирован», – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

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