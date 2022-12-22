Перес получил премию Golden Foot Prestige Award: «Я работаю каждый день, чтобы «Реал» занимал достойное место благодаря своей истории и достижениям»

Президент « » получил награду Golden Foot Prestige Award 2022.

Ему вручили эту награду на церемонии в Монако в знак признания его карьеры во главе мадридского клуба. Он занимает свой пост с 2000 года.

«Это большая честь, и по этой причине я хочу сначала выразить свою благодарность всем членам комитета, которые решили отдать должное моей карьере в качестве президента мадридского «Реала».

Я посвятил значительную часть своей жизни этому клубу, который всегда был и продолжает оставаться одной из моих самых большим увлечением, как и для миллионов людей по всему миру. Я работаю каждый день, чтобы мадридский «Реал» занимал достойное место благодаря своей истории и своим достижениям.

Этому клубу 120 лет, и все, что он представляет, является продуктом ценностей, которые передавались из поколения в поколение. Такие ценности, как труд, постоянное совершенствование, смирение, уважение, солидарность и, прежде всего, то, что он никогда не сдается перед невзгодами.

Быть президентом мадридского «Реала» – это не только честь, но и большая ответственность. И это признание – новый импульс для продолжения работы с тем же энтузиазмом, что и всегда», – сказал Перес.