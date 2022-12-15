Перес сказал Роналду, что база «Реала» – его дом, и разрешил тренироваться там столько, сколько нужно

тренируется на базе «Реала» с разрешения .

После вылета Португалии с ЧМ-2022 нападающий решил провести несколько дней в и индивидуально потренироваться на базе Вальдебебас. Как пишет As, Роналду напрямую связался с Пересом, чтобы попросить разрешения на использование инфраструктуры «Реала».

Президент мадридского клуба сказал Роналду, что Вальдебебас – его дом. Также Перес сообщил футболисту, что он может тренироваться на базе «Реала» так долго, как пожелает, и пользоваться всем необходимым оборудованием.

Вчера Роналду тренировался на одном из поле базы «Реала» в компании старшего сына – 12-летнего Криштиану-младшего.

Пока неизвестно, сколько дней Роналду проведет в Мадриде.

На данный момент форвард находится в статусе свободного агента. В ноябре он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, дважды выиграв и Кубок Испании, четырежды – Лигу чемпионов, а также иные трофеи.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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