Перес получил от «Реала» золотой значок с бриллиантами к 60-летию членства в клубе
Флорентино Перес получил от «Реала» золотой значок с бриллиантами.
Президент «Реала» получил его из рук почетного президента Амансио Амаро к 60-летию членства в клубе.
Напомним, Перес в 2021 году отметил 60-летие в качестве члена «Реала».
Флорентино был президентом мадридского в 2000-2006 годах, 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала».
Фото: realmadrid.com
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