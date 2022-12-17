Перес получил от «Реала» золотой значок с бриллиантами к 60-летию членства в клубе

получил от « » золотой значок с бриллиантами.

Президент «Реала» получил его из рук почетного президента Амансио Амаро к 60-летию членства в клубе.

Напомним, Перес в 2021 году отметил 60-летие в качестве члена «Реала».

Флорентино был президентом мадридского в 2000-2006 годах, 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом «Реала».

Фото: realmadrid.com

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ