Франческо Тотти: «Роналду заслуживает больше уважения. Знаю, каково это – быть отброшенным после великого этапа карьеры»

считает, что заслуживает больше уважения.

«Я знаю, каково это – быть отброшенным в сторону после великого этапа карьеры. Когда я смотрю на последние несколько месяцев, через которые прошел Роналду, мне кажется, что я заново переживаю свой собственный опыт. Я думаю, что он заслуживает больше уважения.

Всегда легко говорить со стороны, но только он знает, что происходит. Мы говорим об одном из лучших игроков в истории, и мы должны уважать его. Со временем игроки могут перестать проходить в состав. Он уже и так много сделал для всех», – сказал экс-капитан «Ромы» на стриме Be.Pi TV на Twitch.

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