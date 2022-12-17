Защитник «Арсенала» Седрик включил Роналду в свою команду мечты. Там есть Нани и Куарежма

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Защитник «Арсенала» Седрик Соареш назвал свою команду мечты.

31-летний португалец составил сборную из 5 лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл.

Соареш включил в свою команду голкипера «Ромы» Руя Патрисиу, полузащитников Жоау Моутинью из «Вулверхэмптона», Нани из «Мельбурн Виктори», Рикарду Куарежму и форварда Криштиану Роналду.

Нани и Роналду ранее играли за «Манчестер Юнайтед».

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