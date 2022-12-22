«Гремио» и «Крус Асуль» предложили Суаресу контракт на 2 года. Форвард еще не определился с будущим

Два клуба приглашают .

Официальное предложение 35-летнему нападающему сделал бразильский « ». Клуб предлагает игроку контракт на два года и статус самого высокооплачиваемого игрока, сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло.

Мексиканский « » также предложил уругвайцу соглашение на аналогичный срок. Футболист еще не принял решение о своем будущем.

Последним клубом Суареса был « », который он покинул перед ЧМ-2022. Статистику игрока можно найти здесь.