«Гремио» и «Крус Асуль» предложили Суаресу контракт на 2 года. Форвард еще не определился с будущим

Теги Гремио высшая лига Бразилия возможные трансферы высшая лига Мексика Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес высшая лига Уругвай Крус Асуль Насьональ Монтевидео Футбол

Два клуба приглашают Луиса Суареса.

Официальное предложение 35-летнему нападающему сделал бразильский «Гремио». Клуб предлагает игроку контракт на два года и статус самого высокооплачиваемого игрока, сообщает журналист Tyc Sports Сесар Луис Мерло. 

Мексиканский «Крус Асуль» также предложил уругвайцу соглашение на аналогичный срок. Футболист еще не принял решение о своем будущем. 

Последним клубом Суареса был «Насьональ», который он покинул перед ЧМ-2022. Статистику игрока можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные