Суарес отклонил предложение «Гремио». У 35-летнего форварда другие планы по будущему клубу

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Луис Суарес не перейдет в бразильский «Гремио».

«Луис Суарес отклонил официальное предложение, полученное от «Гремио». У него другие планы относительно своего следующего клуба.

Суарес будет доступен в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Насьоналем» истек», – сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Нападающий сборной Уругвая выиграл с «Насьоналем» чемпионат Уругвая и забил 8 голов в 12 матчах.

Суарес не сдержал слез, прощаясь с «Насьоналем» и празднуя чемпионство в Уругвае

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