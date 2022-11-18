Суарес отклонил предложение «Гремио». У 35-летнего форварда другие планы по будущему клубу

Луис Суарес не перейдет в бразильский «Гремио».

отклонил официальное предложение, полученное от . У него другие планы относительно своего следующего клуба.

Суарес будет доступен в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Насьоналем» истек», – сообщил инсайдер .

Нападающий сборной Уругвая выиграл с «Насьоналем» чемпионат Уругвая и забил 8 голов в 12 матчах.

Суарес не сдержал слез, прощаясь с «Насьоналем» и празднуя чемпионство в Уругвае