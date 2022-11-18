Суарес отклонил предложение «Гремио». У 35-летнего форварда другие планы по будущему клубу
Луис Суарес не перейдет в бразильский «Гремио».
«Луис Суарес отклонил официальное предложение, полученное от «Гремио». У него другие планы относительно своего следующего клуба.
Суарес будет доступен в качестве свободного агента после того, как его контракт с «Насьоналем» истек», – сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Нападающий сборной Уругвая выиграл с «Насьоналем» чемпионат Уругвая и забил 8 голов в 12 матчах.
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