Суарес не сдержал слез, прощаясь с «Насьоналем» и празднуя чемпионство в Уругвае
Луис Суарес попрощался с «Насьоналем» на праздновании чемпионства.
«Божественно, замечательно, я не могу даже подобрать слов.
Я хочу поблагодарить президента, тренерский штаб, всех сотрудников «Насьоналя» и своих коллег. Я наслаждался каждым днем и моментом.
Мы были отличной командой, я безумно вам благодарен и забираю с собой память обо всех вас. Я больше не буду играть, но когда-нибудь обязательно вернусь в клуб», – сказал Суарес и не сдержал слез.
Суарес также вернул 9-й номер, который ему отдал Эммануэль Джильотти.
«Прежде чем я уйду, я хочу вернуть великий жест смирения и товарищества, который был у этого парня. Вернуть 9-й номер – меньшее, что я могу сделать. Теперь он снова принадлежит тебе», – сказал нападающий сборной Уругвая.
Луис Суарес покинул «Насьональ» по окончании сезона в статусе свободного агента. 35-летний нападающий выиграл с клубом чемпионат Уругвая и забил 8 голов в 12 матчах.
Также руководство «Насьоналя» решило присвоить жене Суареса, Софии Бальби, звание почетного члена клуба.
Фото: twitter.com/LuisSuarez9
Комментарии