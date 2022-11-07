Суарес не сдержал слез, прощаясь с «Насьоналем» и празднуя чемпионство в Уругвае

попрощался с на праздновании чемпионства.

«Божественно, замечательно, я не могу даже подобрать слов.

Я хочу поблагодарить президента, тренерский штаб, всех сотрудников «Насьоналя» и своих коллег. Я наслаждался каждым днем и моментом.

Мы были отличной командой, я безумно вам благодарен и забираю с собой память обо всех вас. Я больше не буду играть, но когда-нибудь обязательно вернусь в клуб», – сказал Суарес и не сдержал слез.

Суарес также вернул 9-й номер, который ему отдал .

«Прежде чем я уйду, я хочу вернуть великий жест смирения и товарищества, который был у этого парня. Вернуть 9-й номер – меньшее, что я могу сделать. Теперь он снова принадлежит тебе», – сказал нападающий сборной Уругвая.

Луис Суарес покинул «Насьональ» по окончании сезона в статусе свободного агента. 35-летний нападающий выиграл с клубом чемпионат и забил 8 голов в 12 матчах.

Также руководство «Насьоналя» решило присвоить жене Суареса, Софии Бальби, звание почетного члена клуба.

Фото: twitter.com/LuisSuarez9