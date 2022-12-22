Поленов о Европе: «Два мифа: первый – здесь прекрасная сладкая жизнь, второй – Запад загнивает. И то, и другое – неправда»

назвал два мифа о жизни в Европе.

– Перед интервью нашел твой текст о ЧМ в Катаре на сайте небольшого русскоязычного издания из Европы Media Loft. Это энтузиазм?

– Нет, это мои первые деньги в Евросоюзе, ха-ха! Получил 75 евро. Когда мы переезжали, я много узнавал про русскоязычное комьюнити в Нидерландах. В одном чате задал вопрос про медиа – мне скинули ссылку на этот сайт.

Написал туда письмо, пообщался с главным редактором и решили попробовать. Как только приехал, он предложил написать текст про ЧМ. Про ЛГБТ и права человека уже писали другие – нам нужен был материал, объединяющий общие впечатления.

Связался с коллегами, которые работают в Катаре, добавил собственные мысли. Посмотрел чуть шире: как и где ФИФА организует чемпионаты мира.

Есть важный момент про наследие турниров – и это главный хайлайт текста. К сожалению, это бизнес, который не дает развитие спорту. Ни ЮАР, ни Россия не сделали шаг вперед. Сколько футболистов из ЮАР мы сейчас знаем? Я – ни одного. Стадионы, возможно, сгнили.

– Это медиа для эмигрантов, говорящих на русском?

Да, медиа предназначено для тех, кто переехал, только задумывается или уже собирается это сделать. У издания есть соцсети и ютуб, где они рассказывают в том числе о европейских ценностях нам, людям с постсоветского пространства, которым не всегда просто их понять. И говорят об этих ценностях понятно, чтобы они не вызывали отторжения – это их миссия.

Они активно пытаются объяснять, какова настоящая жизнь в Европе. Существуют два мифа. Первый – здесь прекрасная сладкая жизнь, второй – Запад загнивает. И то, и другое – неправда. Пока сам не понял, где истина. Думаю, посередине, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

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