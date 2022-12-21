Поленов о реакции на 24 февраля: «Решил не вести соцсети – минимизировать угрозу, что канал от меня что-то потребует. А такое происходило на «Матче» не раз»

Михаил Поленов рассказал о своей реакции на события 24 февраля.

– В твиттере ты публично писал на тему событий 24 февраля – тебя ругали за это?

– В тот момент еще не поступили распоряжения по этому поводу. Я перестал вести соцсети сразу после начала СВО (использована рекомендованная формулировка Роскомнадзора – Kick).

Многие скажут, что я испугался и засунул язык в одно место, но я решил, что не буду участвовать в обсуждениях событий, которые потом канал сможет использовать в своих целях.

Я не мог тут же уволиться из-за несогласия с политикой канала, потому что кормил семью. Кому-то это покажется малодушием, но мне пришлось найти способ, чтобы выйти из ситуации.

Решил не вести соцсети вообще, чтобы минимизировать угрозу того, что канал от меня что-то потребует. А такие вещи, к сожалению, происходили на «Матче». И происходили не раз.

– Как ты подбирал слова для общения с подписчиками и друзьями?

– Твиттер я удалил сразу – наткнулся на комментарии, мне не захотелось в этом участвовать. Первый пост в инстаграме после 24 февраля – уже отсюда, из Нидерландов. Даже не знаю, что сказать в такой ситуации – давно закончились слова.

Наверное, нужно не говорить, а делать, и это отдельная история. А что-то сказать миру или как-то реагировать… Мне кажется, все нормальные люди прекрасно меня поймут, потому что слов уже мало.

У меня бабушка и тетя похоронены в Мариуполе, мама родилась в Лисичанске. Это и моя личная трагедия. Есть друзья в Киеве. Они спрашивают: «Миша, ну как так?». Я не знаю, что ответить, – сказал бывший комментатор «Матч ТВ».

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