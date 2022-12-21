Симеоне о Феликсе: «Незаменимых нет, но он провел хороший ЧМ. Мы получим его лучшую версию, надеюсь»

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Диего Симеоне высказался о будущем Жоау Феликса в «Атлетико».

«Незаменимых игроков нет, все будет так, как должно быть. Это очень важно для нас. Он провел хороший чемпионат мира, участвуя в забитых голах, и тренер отводил ему важную роль.

Надеюсь, мы получим лучшую версию Жоау. Надеюсь, мы сможем обеспечить ему душевное спокойствие и радость, чтобы он смог показать такую же игру, как на чемпионате мира», – сказал главный тренер «Атлетико»

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