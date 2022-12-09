Феликс о сравнении с Кака: «Приятно, но это чересчур. У него есть «Золотой мяч», он все выиграл»

ответил на вопрос о сравнении с бразильцем .

– Как вы относитесь к тому, что вас сравнивают с Кака?

– Думаю, что это чересчур. У него есть «Золотой мяч», он все выиграл. Я нахожусь только в начале своей карьеры, но такие комплименты приятно слышать.

– Какие у вас ожидания от противостояния с Ашрафом Хакими?

– Хакими выступает за один из лучших клубов мира.

Он отличный футболист, и это демонстрирует это. Будет интересное противостояние. Я надеюсь победить, – сказал полузащитник сборной Португалии на пресс-конференции перед матчем против команды в рамках 1/4 финала .

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ