Феликс хочет уйти из «Атлетико» зимой. Он считает, что может стать одним из лучших в мире в другом клубе

Полузащитник Жоау Феликс может покинуть «Атлетико» по ходу зимнего трансферного окна.
По данным As, португалец думает о смене клуба, а его окружение ищет иные варианты продолжения карьеры, которые удовлетворят требования «Атлетико».
Феликс не вписывается в систему игры тренера Диего Симеоне, поэтому футболисту так и не удалось показать в «Атлетико» свой лучший футбол.
Напомним, что «Атлетико» заплатил 127 млн евро за Феликса. Клуб не хочет отпускать за сумму, которая была бы сильно меньше вложенной.
Феликс хочет играть за команду, в которой сможет полностью реализовать свой потенциал. Он считает, что в другом клубе сможет стать одним из лучших в мире.
Кроме того, Феликс хочет играть регулярно, чтобы выходить в старте сборной Португалии на ЧМ-2022, если она на него попадет.
Со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.