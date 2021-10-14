Феликс хочет уйти из «Атлетико» зимой. Он считает, что может стать одним из лучших в мире в другом клубе

Полузащитник Жоау Феликс может покинуть по ходу зимнего трансферного окна.

По данным As, португалец думает о смене клуба, а его окружение ищет иные варианты продолжения карьеры, которые удовлетворят требования «Атлетико».

Феликс не вписывается в систему игры тренера Диего Симеоне, поэтому футболисту так и не удалось показать в «Атлетико» свой лучший футбол.

Напомним, что «Атлетико» заплатил 127 млн евро за Феликса. Клуб не хочет отпускать за сумму, которая была бы сильно меньше вложенной.

Феликс хочет играть за команду, в которой сможет полностью реализовать свой потенциал. Он считает, что в другом клубе сможет стать одним из лучших в мире.

Кроме того, Феликс хочет играть регулярно, чтобы выходить в старте сборной Португалии на ЧМ-2022, если она на него попадет.

Со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться по ссылке.