«Барселона» не будет подписывать Гюндогана летом из-за его возраста. Хавбеку «Сити» 32 года
Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не сможет присоединиться к «Барселоне».
По сведениям Diario Sport, каталонцы не воспользуются возможностью подписать хавбека как свободного агента, хотя раньше проявляли к нему интерес.
«Блауграну» не устраивает возраст футболиста – ему 32 года.
Сам игрок хотел перейти в команду Ла Лиги, но теперь может продлить контракт с «горожанами».
Со статистикой выступлений Гюндогана можно ознакомиться здесь.
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