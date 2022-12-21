«Барселона» не будет подписывать Гюндогана летом из-за его возраста. Хавбеку «Сити» 32 года

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Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не сможет присоединиться к «Барселоне».

По сведениям Diario Sport, каталонцы не воспользуются возможностью подписать хавбека как свободного агента, хотя раньше проявляли к нему интерес.

«Блауграну» не устраивает возраст футболиста – ему 32 года.

Сам игрок хотел перейти в команду Ла Лиги, но теперь может продлить контракт с «горожанами».

Со статистикой выступлений Гюндогана можно ознакомиться здесь.

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