Хави о Ла Лиге: «Мы лидируем в турнире высокого уровня, опережая великий «Мадрид». Если станем чемпионами, сезон будет хорошим»

рассказал о целях «Барселоны» на текущий сезон.

«Мы лидируем в лиге очень высокого уровня, опережая великий «Мадрид». Победа даст нам стабильность и как клубу, и как проекту. Это наша приоритетная цель. Мы с нетерпением ждем Суперкубка в январе, Кубка Испании, – еврокубка, который мы еще не выигрывали.

Наша цель – стремиться к лидерству. Мы не должны сбиваться с этого пути. Перерыв был важен для нас. У нас впереди сложные матчи, дерби, к тому же Левандовски дисквалифицирован... Важно не терять этот ритм.

Если мы выиграем Ла Лигу, это будет хороший сезон. Победы в Суперкубке нам недостаточно. Я воодушевлен», – сказал главный тренер «Барселоны».

После 14 туров « » с 37 очками возглавляет турнирную таблицу , опережая ближайшего преследователя – мадридский « » – на два очка. Первый матч после перерыва каталонцы проведут 31 декабря против «Эспаньола».