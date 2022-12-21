Месси хочет играть на топ-уровне еще минимум 2 года. Он останется в «ПСЖ» с 90%-й вероятностью (Mundo Deportivo)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается уезжать из Европы в ближайшие годы.

По данным Mundo Deportivo, после победы с Аргентиной на ЧМ-2022 35-летний форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года.

Руководство парижан хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт и сделав его глобальным послом как «ПСЖ», так и в целом катарского конгломерата, который управляет командой.

Со ссылкой на источники, знакомые с Месси, шансы «Пари Сен-Жермен» сохранить игрока составляют порядка 90%.

Со статистикой выступлений аргентинца в Лиге 1 можно ознакомиться здесь.

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