Месси хочет играть на топ-уровне еще минимум 2 года. Он останется в «ПСЖ» с 90%-й вероятностью (Mundo Deportivo)
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не собирается уезжать из Европы в ближайшие годы.
По данным Mundo Deportivo, после победы с Аргентиной на ЧМ-2022 35-летний форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года.
Руководство парижан хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт и сделав его глобальным послом как «ПСЖ», так и в целом катарского конгломерата, который управляет командой.
Со ссылкой на источники, знакомые с Месси, шансы «Пари Сен-Жермен» сохранить игрока составляют порядка 90%.
Со статистикой выступлений аргентинца в Лиге 1 можно ознакомиться здесь.
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