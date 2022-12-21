Серхио Агуэро: «У Роналду выдающаяся карьера, но Месси был и остается лучшим»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения. Для меня не было никаких сомнений ни перед чемпионатом мира, ни тем более сейчас.

Криштиану построил выдающуюся карьеру, он очень разносторонний спортсмен. Но Лео, безусловно, был и остается лучшим», – заявил экс-форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити».

Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022, и выиграл 8264

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И все же: Месси или Роналду?
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