Серхио Агуэро: «У Роналду выдающаяся карьера, но Месси был и остается лучшим»
Серхио Агуэро высказался о противостоянии Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
«Я не думаю, что есть какие-либо сомнения. Для меня не было никаких сомнений ни перед чемпионатом мира, ни тем более сейчас.
Криштиану построил выдающуюся карьеру, он очень разносторонний спортсмен. Но Лео, безусловно, был и остается лучшим», – заявил экс-форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити».
Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022, и выиграл 8264
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