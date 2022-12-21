В «Барсе» считают, что Месси более счастлив в «ПСЖ», чем раньше, и вернуть его будет сложнее. Лео учтет мнение семьи

«Барселоне» будет очень трудно вернуть .

В каталонском клубе считают, что аргентинский форвард сейчас чувствует себя счастливым в « » в большей степени, чем в прошлые трансферные окна, а значит вернуть его будет сложнее.

В «Барсе» также знают, что парижане выразили готовность продлить с Месси контракт, рассчитанный до конца июня 2023 года.

Сам 35-летний форвард не будет торопиться, он намерен учитывать мнение семьи, принимая решение о будущем.

Месси шел к этому всю жизнь. Великий!