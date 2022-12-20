«МЮ» активировал опцию продления на год в контрактах Рэшфорда, Шоу, Далота и Фреда. С Де Хеа идут переговоры

« » активировал опцию продления контрактов с четырьмя игроками.

Соглашения с нападающим , защитниками Диогу Далотом и и полузащитником будут автоматически продлены до июня 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Рэшфорду и Далоту также предложат более длительные договоры.

Контракты этих игроков были рассчитаны до конца текущего сезона.

Кроме того, манкунианцы ведут переговоры о продлении контракта с вратарем .