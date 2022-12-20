«МЮ» активировал опцию продления на год в контрактах Рэшфорда, Шоу, Далота и Фреда. С Де Хеа идут переговоры

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«Манчестер Юнайтед» активировал опцию продления контрактов с четырьмя игроками. 

Соглашения с нападающим Маркусом Рэшфордом, защитниками Диогу Далотом и Люком Шоу и полузащитником Фредом будут автоматически продлены до июня 2024 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Рэшфорду и Далоту также предложат более длительные договоры. 

Контракты этих игроков были рассчитаны до конца текущего сезона. 

Кроме того, манкунианцы ведут переговоры о продлении контракта с вратарем Давидом Де Хеа.

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