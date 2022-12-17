«МЮ» пока не рассматривает продление контракта с Де Хеа. Тен Хаг открыт к подписанию нового вратаря, испанец хочет остаться
Давид Де Хеа может покинуть «Манчестер Юнайтед».
В данный момент клуб не рассматривает вариант с активацией пункта об автоматическом продлении контракта с вратарем на один год. Действующее соглашение рассчитано до лета 2023 года.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг открыт к подписанию нового голкипера на роль основного, но сам испанец надеется остаться в клубе. Сейчас он зарабатывает 18-20 миллионов евро в год.
В текущем сезоне АПЛ Де Хеа провел 14 матчей и пропустил 20 голов. Его статистику можно найти здесь.
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