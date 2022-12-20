Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022, и выиграл 8264

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Серхио Агуэро поставил 1001 доллар на то, что Лионель Месси станет лучшим игроком ЧМ-2022.

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины опубликовал скриншот ставки. В общей сложности выигрыш составил 8264 доллара.

«17 ноября 2022 года я поставил на то, что Месси станет лучшим игроком чемпионата мира, и только теперь об этом вспомнил», – написал Агуэро.

Лионель Месси, забивший на ЧМ-2022 7 голов и отдавший 3 результативные передачи, был признан лучшим игроком турнира после финала, в котором Аргентина обыграла Францию.

Агуэро стучал в барабан знаменитого фаната Аргентины. Он был на всех ЧМ с 1974-го и уверен, что первым взял барабан на стадион

Агуэро катал Месси на плечах и, кажется, ночевал с Лео в одном номере. Их дружба – 😲

Изображение: сторис инстаграма Серхио Агуэро

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