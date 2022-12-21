Дешам – игрокам в перерыве матча с Аргентиной при 0:2: «Знаете, в чем разница? Они играют в финале ЧМ, а мы нет»

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Стало известно, что Дидье Дешам сказал игрокам сборной Франции в перерыве финала ЧМ-2022.

«Ребята, я скажу вам прямо. Знаете, в чем разница? Просто они прямо на наших глазах играют в чертовом финале чемпионата мира, а мы нет!» – приводит слова главного тренера сборной Франции телеканал TF1.

После первого тайма матча финала ЧМ-2022 против сборной Аргентины Франция проигрывала со счетом 0:2, ни разу не ударив в створ ворот соперника. Во втором тайме «синим» удалось отыграться, переведя игру в дополнительное время.

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