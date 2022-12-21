Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в январе, летом может, но лишь на условиях клуба. Сейчас он сосредоточен на победе в ЛЧ

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Килиан Мбаппе не покинет «ПСЖ» в январе.

Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс опровергает сообщения о том, что 24-летний форвард сборной Франции намерен до конца декабря уведомить парижан в том, что точно уйдет в другой клуб летом.

Позиция «Пари Сен-Жермен» относительно будущего футболиста однозначна – в зимнее трансферное окно он никуда не уйдет, а по окончании сезона трансфер возможен лишь по подходящей цене.

В «ПСЖ» не хотят, чтобы Килиан уходил и летом. Контракт с ним продлевали до лета 2025-го, чтобы не потерять бесплатно ценный актив. Клуб не хочет отпускать такого игрока, но все же рассмотрит предложения после сезона, если они будут соответствовать запросу.

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи считает, что Мбаппе счастлив в «ПСЖ». Сейчас чемпион мира 2018 года сосредоточен на победе в Лиге чемпионов.

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