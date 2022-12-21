Мбаппе не уйдет из «ПСЖ» в январе, летом может, но лишь на условиях клуба. Сейчас он сосредоточен на победе в ЛЧ

не покинет «ПСЖ» в январе.

Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс опровергает сообщения о том, что 24-летний форвард сборной Франции намерен до конца декабря уведомить парижан в том, что точно уйдет в другой клуб летом.

Позиция « » относительно будущего футболиста однозначна – в зимнее трансферное окно он никуда не уйдет, а по окончании сезона трансфер возможен лишь по подходящей цене.

В «ПСЖ» не хотят, чтобы Килиан уходил и летом. Контракт с ним продлевали до лета 2025-го, чтобы не потерять бесплатно ценный актив. Клуб не хочет отпускать такого игрока, но все же рассмотрит предложения после сезона, если они будут соответствовать запросу.

Президент французского клуба считает, что Мбаппе счастлив в «ПСЖ». Сейчас чемпион мира 2018 года сосредоточен на победе в .