Мбаппе в раздевалке в перерыве финала ЧМ-2022: «Парни, это матч всей жизни! Мы можем отыграться»

Стало известно, что сказал в раздевалке во время финала .

Франция уступала со счетом 0:2 после первого тайма. В конце второго тайма Мбаппе сделал дубль и перевел игру в дополнительное время, там он забил еще один гол и позволил французам добраться до серии пенальти, в которой точнее были аргентинцы.

В перерыве форвард « » выступил в раздевалке перед партнерами.

«Парни, это чемпионат мира, это игра всей жизни! Мы не можем сыграть еще хуже [чем в первом тайме].

Мы сейчас вернемся на поле. Либо мы позволим им валять дурака, либо добавим немного интенсивности, пойдем в единоборства и сделаем что-то еще.

Это финал чемпионата мира, парни! Мы уступаем в два гола, но можем отыграться. Эй, такое бывает раз в четыре года», – приводит Le Monde слова футболиста из документального фильма TF1.

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