Мбаппе в раздевалке в перерыве финала ЧМ-2022: «Парни, это матч всей жизни! Мы можем отыграться»
Стало известно, что Килиан Мбаппе сказал в раздевалке Франции во время финала ЧМ-2022.
Франция уступала Аргентине со счетом 0:2 после первого тайма. В конце второго тайма Мбаппе сделал дубль и перевел игру в дополнительное время, там он забил еще один гол и позволил французам добраться до серии пенальти, в которой точнее были аргентинцы.
В перерыве форвард «ПСЖ» выступил в раздевалке перед партнерами.
«Парни, это чемпионат мира, это игра всей жизни! Мы не можем сыграть еще хуже [чем в первом тайме].
Мы сейчас вернемся на поле. Либо мы позволим им валять дурака, либо добавим немного интенсивности, пойдем в единоборства и сделаем что-то еще.
Это финал чемпионата мира, парни! Мы уступаем в два гола, но можем отыграться. Эй, такое бывает раз в четыре года», – приводит Le Monde слова футболиста из документального фильма TF1.
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