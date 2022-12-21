Хавбек Аргентины Мак Аллистер интересен «Арсеналу», «Атлетико» и «Тоттенхэму»

Чемпион мира в составе сборной интересен топ-клубам.

Полузащитник « » попал в сферу интересов « », « » и « », сообщает RMC Sport со ссылкой на As и Sky Sports.

На ЧМ-2022 в Катаре 23-летний аргентинец забил гол и сделал результативный пас в 6 матчах.

Соглашение Мак Аллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года. У него 5 мячей в 14 играх в этом сезоне. Статистика игрока – здесь.

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