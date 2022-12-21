Хавбек Аргентины Мак Аллистер интересен «Арсеналу», «Атлетико» и «Тоттенхэму»
Чемпион мира в составе сборной Аргентины интересен топ-клубам.
Полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер попал в сферу интересов «Атлетико», «Тоттенхэма» и «Арсенала», сообщает RMC Sport со ссылкой на As и Sky Sports.
На ЧМ-2022 в Катаре 23-летний аргентинец забил гол и сделал результативный пас в 6 матчах.
Соглашение Мак Аллистера с «Брайтоном» рассчитано до лета 2025 года. У него 5 мячей в 14 играх АПЛ в этом сезоне. Статистика игрока – здесь.
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