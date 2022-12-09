Алексис Мак Аллистер: «Не слишком много разговариваю с Месси – я стесняюсь и не хочу его беспокоить. Надеюсь, это не последний его ЧМ»

Теги Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Брайтон ЧМ-2022 Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер объяснил, почему мало разговаривает с Лионелем Месси.

Футболисты представляют сборную Аргентины на ЧМ-2022.

«Играть вместе с Месси – это мечта. Когда это произошло в первый раз, было потрясающе. Честно говоря, вне поля я не слишком много с ним разговариваю, потому я очень стеснительный и не хочу его беспокоить.

Он славный парень, у него хорошие отношения со всеми, поэтому здорово, что он вместе с нами, что он аргентинец. Надеюсь, это не последний его чемпионат мира», – заявил полузащитник сборной Аргентины и «Брайтона».

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