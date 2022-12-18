Линекер о втором голе Аргентины: «Гений Месси, видение Мак Аллистера, завершение Ди Марии. Вот это мяч!»

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Гари Линекер прокомментировал гол Анхеля Ди Марии в ворота Франции в финале ЧМ-2022.

«Ух ты! Вот это гол в исполнении Аргентины! Гений Месси, видение игры Мак Аллистера и завершение от Анхеля [Ди Марии]», – написал бывший игрок сборной Англии в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию финального матча ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией (2:0, второй тайм).

Ди Мария – первый игрок, забивавший в финале ЧМ, Олимпийских игр и континентального первенства

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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