Мак Аллистер о Месси: «Когда все рушится, Лео возникает из ниоткуда и творит магию»

высказался о партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Правда в том, что он невероятен. Когда все рушится, Лео появляется из ниоткуда и творит магию.

Мы должны наслаждаться этим все время», – сказал полузащитник и сборной Аргентины после матча после матча 1/8 финала против (2:1).

«Месси – 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ