Мак Аллистер о Месси: «Когда все рушится, Лео возникает из ниоткуда и творит магию»
Алексис Мак Аллистер высказался о партнере по сборной Аргентины Лионеле Месси.
«Правда в том, что он невероятен. Когда все рушится, Лео появляется из ниоткуда и творит магию.
Мы должны наслаждаться этим все время», – сказал полузащитник «Брайтона» и сборной Аргентины после матча после матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии (2:1).
«Месси – 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины
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