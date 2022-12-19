Мак Аллистер о секрете победы Аргентины: «Это всегда Месси. Благодарен за то, что играю с лучшим футболистом в истории»

рассказал, в чем секрет победы Аргентины в финале .

«Это Месси, всегда Месси. Он великолепен. Я не могу выразить словами, что сейчас чувствую. Думаю, что команда отдала все силы на поле, поэтому я очень рад результату.

Я считаю Месси лучшим игроком в мире, лучшим игроком всех времен. Он удивительный, он очень славный и скромный парень. У Лионеля есть все, чтобы быть лучшим игроком в истории. Это удивительно – играть с ним в одной команде, и я очень благодарен за это», – заявил полузащитник « » в интервью ITV.

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Вся Аргентина сходит с ума. Как же они ждали этой победы!

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