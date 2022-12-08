Мак Аллистер о Месси: «Лео делает невероятное на тренировках и в матчах. Он выглядит счастливым»

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Хавбек Аргентины Алексис Мак Аллистер назвал футболиста, который чаще всех его удивляет.

«Сложно выбрать кого-то одного из наших игроков. Мы знаем Месси, и он удивляет нас каждый день. Я выберу его. Он делает невероятные вещи на тренировках и в матчах. Лео выглядит счастливым, а для нас это крайне важно.

Мы знаем, что у Нидерландов сильные футболисты и мощная философия. Но нам нужно думать о своей игре и о том, что можем сделать мы. У нашей команды все в порядке и с духом, и с футболом», – сказал футболист, представляющий «Брайтон».

Аргентина сыграет с Нидерландами в четвертьфинале ЧМ-2022 9 декабря. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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