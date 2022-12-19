Маррей – Моргану после победы Аргентины: «Вряд ли ЧМ мог сложиться для тебя хуже». Пирс ответил: «Не лучший мой турнир🤣»

Энди Маррей пошутил над Пирсом Морганом после победы на .

«Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя еще хуже», – написал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» в твиттере, отметив .

«Не лучший мой турнир», – ответил ему журналист, добавив смеющиеся эмодзи.

«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ