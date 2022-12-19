Маррей – Моргану после победы Аргентины: «Вряд ли ЧМ мог сложиться для тебя хуже». Пирс ответил: «Не лучший мой турнир🤣»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу Энди Маррей Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 соцсети ахахаха Пирс Морган Футбол

Энди Маррей пошутил над Пирсом Морганом после победы Аргентины на ЧМ-2022.

«Вряд ли чемпионат мира мог сложиться для тебя еще хуже», – написал трехкратный победитель турниров «Большого шлема» в твиттере, отметив Пирса Моргана.

«Не лучший мой турнир», – ответил ему журналист, добавив смеющиеся эмодзи.

«Вопрос о лучшем в истории закрыт. Это Роналду». Пирс Морган эпично комментировал финал

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные