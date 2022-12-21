«Златан не бывает удовлетворен, пресыщен – это его менталитет и сила. Он всегда хочет большего от себя и от окружающих». Пиоли о форварде
Стефано Пиоли лестно отозвался о менталитете Златана Ибрагимовича.
«У Златана превосходный интеллект, он знает, как погружаться в реальность, которая ему незнакома.
Когда он пришел, «Милан» не был командой, которая, по его мнению, могла выиграть чемпионат. Благодаря интеллекту он понял, как и когда нужно выступать, когда нужно было проявить жесткость, когда нужно было помочь товарищам по команде.
Он никогда не бывает удовлетворен, пресыщен – это его менталитет и сила. Он всегда хочет чего-то большего от себя и требует большего от окружающих.
Надеемся, что вскоре он снова сможет играть. Златан всегда будет стараться добиться максимума и даже большего, потому что таков его менталитет.
Чемпионы в первую очередь чемпионы в мыслях – они одержимы тем, чтобы добиться максимума во всем», – сказал главный тренер «Милана».
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